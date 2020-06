Dokumenter Netflix Mengudara di TVRI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan kemitraan dengan penyedia layanan streaming Netflix. Kerja sama tersebut akan menayangkan film-film dokumenter Netflix di stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI). Ini juga untuk pertama kalinya, tayangan Netflix hadir di televisi.

Tayangan dokumenter Netflix akan mulai disiarkan perdana pada Sabtu, (20/6). Setiap film dokumenter nantinya akan tayang pada Sabtu pukul 21:30 WIB dan ditayangkan ulang pada Minggu dan Rabu berikutny pukul 09.00 WIB.

Beberapa dokumenter yang tayang pada program Belajar dari Rumah di TVRI antara lain Our Planet, Street Food: Asia, Tidying Up with Marie Kondo, Spelling the Dream, Chasing Coral, dan Night on Earth. Dokumenter-dokumenter tersebut akan ditayangkan dengan terjemahan bahasa Indonesia.

“Program Belajar dari Rumah di TVRI ditujukan untuk membantu peserta didik, orang tua, dan guru yang memiliki keterbatasan akses internet, baik karena kendala ekonomi maupun geografis,” terang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim pada Rabu (17/6).

“Netflix menawarkan berbagai jenis pilihan tayangan, termasuk film-film pemenang penghargaan, serial televisi untuk anak-anak dan keluarga, serta tayangan dokumenter. Melalui kerja sama dengan Kemendikbud, akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat mengakses dan menikmati tayangan dokumenter Netflix Original,” tambah Wakil Presiden Konten Original Bahasa Lokal Netflix Bela Bajaria. (M-2)