Konsensus Pengamat Prediksi Suku Bunga Acuan BI Turun

RAPAT Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) siang ini akan mengumumkan besaran suku bunga acuan yang akan berlaku hingga pelaksanaan RDG BI dua pekan mendatang.

Dari rangkuman pendapat yang ada di pasar keuangan, sebanyak 15 dari 22 pengamat ekonomi memprediksi suku bunga acuan akan turun 25 basis poin menjadi 4,25% dari posisi 4,5%.

Penurunan suku bunga diharapkan dapat memacu pergerakan ekonomi dan juga membuat pelaku usaha bisa beroperasi dengan suku bunga pinjaman yang lebih rendah.

Selain itu penurunan suku bunga acuan dimungkinkan karena prediksi inflasi masih sesuai dengan skenario yaitu di bawah 3%. Hasil publikasi BPS terakhir, inflasi tahunan Indonesia berada di level 2,19%.

Faktor yang kurang mendukung dari penurunan suku bunga acuan adalah rupiah yang masih dalam posisi tertekan. Namun ini bisa dieliminir apabila aliran dana asing tetap masuk ke pasar keuangan Indonesia.

Sebagai informasi, pada pukul 9.38 WIB, rupiah menguat 58 poin atau 0,41%menjadi Rp14.025 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.083 per dolar AS.



Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, seperti dikutip Antara menuturkan rupiah juga bisa mendapatkan sentimen positif dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini bila terjadi pemangkasan.



"Kalau ini dilakukan, bisa memberikan sentimen positif untuk rupiah karena kebijakan ini bisa membantu meningkatkan aktivitas ekonomi,"

kata Ariston.



Ariston memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak ke kisaran Rp14.000 per dolar AS dan potensi pelemahan ke Rp14.150 per dolar AS.

Adapun Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia melemah 0,4% ke level 4.967 pada sesi pembukaan perdagangan pagi tadi. Pelaku pasar menantikan keputusan RDG BI dan juga pandangan BI terhadap perkembangan perekonomian terakhir. (E-1)