Triumph Rocket 3GT dan 3R Hadir di Indonesia

DISTRIBUTOR Triumph Motorcycles di Indonesia PT Garda Andalan Selaras (GAS Motorcycles) memperkenalkan motor cruiser dan roadster terbarunya. Dua model itu yakni Triumph Rocket 3GT dan Rocket 3R.

Triumph Rocket merupakan model sepeda motor produksi berkapasitas mesin terbesar di dunia yaitu 2,5 liter alias 2.500 cc. Dengan torsi yang besar, Triumph Rocket 3GT menjadi mesin turing yang menakjubkan sekaligus menandai lahirnya legenda sepeda motor baru di kelas cruiser.

Adapun Rocket 3R menjadi terdepan di kelasnya dengan gaya roadster terbaru khas ­Triumph melalui desainnya yang berotot sehingga cocok untuk biker dengan gaya ber­kendara yang aktif serta meng­utamakan kenyamanan.

Sales Distribution & Marketing GAS Triumph Indonesia, Sapta Hariaji, mengatakan, kedua model terbaru Rocket 3 itu merupakan karya pabrikan Triumph Motorcycles di Hinckley. Triumph Rocket 3 diklaim memberikan pengalaman ber­kendara dan menciptakan kelas baru dengan kapasitas mesin terbesar di antara sepeda motor produksi lain.

“Keunggulan teknologinya membuat berkendara lebih aman dan nyaman serta bertenaga dari generasi Rocket sebelumnya. Kami menghadirkan motor ini untuk para pengendara di Indonesia yang hobi touring dengan segala kemampuan yang dimilikinya,” sebut Aji melalui keterangan yang dirilis, Senin (15/6).

Aji menambahkan, Triumph Rocket 3 baru ini dilengkapi dengan sejumlah fitur unggul­an. Di antaranya pilihan mode berkendara (riding mode) untuk menyesuaikan kondisi, serta menyesuaikan karakter ber­kendara sesuai penunggangnya, seperti mode rain, road, sport, dan rider.

Selain itu, Triumph TFT Connectivity System dengan menggunakan Bluetooth module, membuat Rocket 3 GT dan ­Rocket 3 R menjadikan pilihan tepat untuk menjelajah rute-rute jalanan di Indonesia.

Triumph Rocket 3GT dan 3R dipersenjatai dengan mesin tiga silinder segaris berpendingin cairan. Mesin dengan manajemen katup DOHC berkapasitas 2.458 cc ini mampu menghasilkan daya maksimal 165 bhp pada 6.000 rpm (naik 11% dari generasi sebelumnya) dengan kekuatan puntir hingga 221 Nm pada 4.000 rpm.

“Dengan torsi maksimum sepanjang jalan pada putaran menengah, menghasilkan ­akselerasi dan respons yang mudah di setiap gigi didukung kemampuan fitur yang mumpuni mendukung perjalanannya.” ujar Aji.

Kombinasi klasik dan kontemporer

Sepeda motor yang desainnya menggabungkan gaya klasik dan kontemporer modern ini hadir dengan rangka full aluminium yang lebih ringan namun kuat. Kesan klasik terlihat pada desain tangki bahan bakarnya yang nyaris meyerupai tetesan air.

Suspensi depannya menganut model upside-down 47 mm buat­an Showa dengan jarak travel 120 mm. Tingkat kompresi dan rebound peredamnya dapat diatur sesuai keinginan pengendara. Untuk suspensi belakang menggunakan Showa piggyback reservoir RSU plus pengaturan pada beban dengan remote dan jarak travel 107 mm.

Roda bagian depan ber­ukuran 150/80 dengan ring 17 inci. Roda pengendali arah ini diberi sepasang rem cakram 320 mm plus kaliper 4 piston dari Brembo M4.30 Stylema. Adapun roda belakangnya berukuran 240/50 dengan ring 16 inci yang dipadu rem cakram tunggal ber­diameter 300 mm plus kaliper Brembo M4.32 4 piston.

Sepeda motor yang dilengkapi fitur cornering ABS pada seluruh sistem pengeremannya ini memiliki lebar stang 889 mm, tinggi tanpa spion 1.065 mm, dan ketinggian jok dari permukaan tanah 773 mm. Jarak sumbu rodanya 1.677 mm dengan sudut kemiringan roda depan 27,9 º.

Sepeda motor dengan bobot kosong 291 kg ini dibanderol dengan harga off the road Rp750 juta. Untuk model Rocket 3GT tersedia pilihan warna silver ice dan storm grey with a korosi red strip. Adapun model Rocket 3R tersedia dalam pilihan warna korosi red dan phantom black. (S-2)