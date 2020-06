UEFA Putuskan Jerman Tuan Rumah Liga Europa

UEFA resmi akan melanjutkan babak perempat-final, semi-final, dan final di empat kota di Jerman, yakni Cologne, Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen.

Babak perempat final akan digelar pada 10 hingga 11 Agustus di empat stadion di Cologne, Duisburg, Düsseldorf and Gelsenkirchen. Babak semi-final digelar pada 16 hingga 17 Agustus, namun tempatnya belum dikonfirmasi UEFA. Semua babak hanya berlangsung satu leg.

Sedangkan babak final akan digelar pada 21 Agustus di Cologne. Stadion Gdansk, Polandia yang sedianya menggelar final Liga Europa musim ini ditunda hingga musim berikutnya.

UEFA juga telah memastikan babak 16 besar akan digelar pada 5 hingga 6 Agustus. Namun, belum diputuskan apakah tetap menggelarnya di kandang masing-masing tim atau ikut dihelat di Jerman.

Leg kedua babak 16 besar masih menyisakan Manchester United vs LASK, Basel vs Frankfurt, Copenhagen vs ?stanbul Ba?ak?ehir, Shakhtar Donetsk vs Wolfsburg, Leverkusen vs Rangers, dan Wolves vs Olympiacos.

Sedangkan dua partai lainnya, Inter vs Getafe dan Sevilla vs Roma yang belum memainkan leg pertama akan dilangsungkan dalam satu leg. Tempat pertandingan akan dikonfirmasi oleh UEFA.

Selain itu, UEFA juga mengubah regulasi soal jumlah pemain. Setiap tim diizinkan untuk menambah tiga pemain baru di skuad utama mereka. Dengan syarat pemain tersebut sudah terdaftar dan memenuhi syarat untuk klub sejak batas waktu pendaftaran terakhir di Liga Europa pada 3 Februari 2020.

Lalu, UEFA juga mengizinkan lima pergantian pemain pada laga sisa Liga Champions musim ini, sesuai denga perubahan Laws of the Game. Sedangkan jumlah pergantian pemain untuk musim 2020/2021 tetap tiga pemain. (OL-8).