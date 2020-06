Liga Champions Dilanjutkan 12 Agustus di Lisbon

ASOSIASI Sepak Bola Eropa atau UEFA akan melanjutkan babak sisa Liga Champions musim ini dengan format turnamen mini di Lisbon, Portugal. Hal diputuskan setelah rapat komite eksekutif UEFA hari ini, Kamis (17/6) malam dini hari WIB.

Babak perempat-final akan digelar pada 12 hingga 15 Agustus. Lalu, babak semi-final digelar pada 18-19 Agustus, dan final akan digelar pada 23 Agustus. Semua laga hanya akan berlangsung satu leg.

Dua stadion di Lisbon, Estádio do Sport Lisboa dan Estádio José Alvalade akan bergantian menjadi venue dari perempat final hingga final. Stadion yang harusnya menggelar laga final musim ini, Atatürk Olympic Stadium, Istanbul akan digeser ke musim depan.

Sementara itu, UEFA akan menggelar empat laga tunda babak 16 besar, yakni Manchester City vs Real Madrid, Barcelona vs Napoli, Juventus vs Lyon, dan Bayern Muenchen vs Chelsea pada 7 dan 8 Agustus. Namun, UEFA masih mempertimbangkan apakah tetap menggelarnya di kandang masing-masing atau juga ikut dilangsungkan di Portugal.

Selain itu, UEFA juga mengubah regulasi soal jumlah pemain. Setiap tim diizinkan untuk menambah tiga pemain baru di skuad utama mereka. Dengan syarat pemain tersebut sudah terdaftar dan memenuhi syarat untuk klub sejak batas waktu pendaftaran terakhir di Liga Champions pada 3 Februari 2020.

Lalu, UEFA juga mengizinkan lima pergantian pemain pada laga sisa Liga Champions musim ini, sesuai denga perubahan Laws of the Game. Sedangkan jumlah pergantian pemain untuk musim 2020/2021 tetap tiga pemain. (OL-8).