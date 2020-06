Komitmen Atasi Pandemi, ASEAN-Rusia Perkuat Kerja Sama

MENTERI Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan pertemuan khusus menteri ASEAN-Rusia terkait pandemi covid-19 dilakukan secara virtual. Dihasilkan pernyataan bersama dengan komitmen memperkuat kerja sama ASEAN-Rusia untuk mengatasi pandemi.

"Beberapa hal yang disebut ialah meningkatkan kapasitas sistem kesehatan publik di kawasan, sesuai dengan International Health regulations 2005," kata Retno dalam press briefing secara virtual, Rabu (17/6).

Selain itu, disuarakan dukungan terhadap Covid-19 ASEAN Response Fund dan regional reserve of medical supplies. Dalam hal ini, melalui proyek bersama penanggulangan pandemi dengan dana ASEAN-Russian Federation Dialogue Partnership Financial Fund (ARDPFF).

Kemudian, lanjut dia, mempromosikan kerja sama bidang kedokteran militer melalui ASEAN-Led Mechanism, untuk menunjang upaya penanganan pandemi. ASEAN-Rusia juga sepakat meningkatkan kerja sama dalam memulihkan situasi pascapandemi. Fokusnya ialah pada kelompok rentan dan sektor UMKM.

"Mempromosikan kerja sama bidang riset dan pengembangan vaksin, serta obat untuk covid-19 dan pandemi lainnya dapat diakses semua pihak. Dari segi harga (juga) dapat terjangkau," jelas Retno.

Semua negara, termasuk ASEAN dan Rusia, saat ini menghadapi tantangan sama yang bersumber dari pandemi covid-19. Berdasarkan laporan WHO per 16 Juni, jumlah kasus covid-19 di Rusia tercatat 545.458 orang, atau tertinggi ketiga setelah Amerika Serikat (AS) dan Brasil. Sementara itu, kasus positif covid-19 di kawasan ASEAN mencapai 120.151 orang.

Dalam pertemuan virtual, terang Retno, Sekjen ASEAN menyebut pertumbuhan ASEAN akan turun dan mencapai rata-rata 1%, dengan potensi pelemahan lebih lanjut. Saat ini, seluruh negara ASEAN berusaha memitigasi dampak pandemi, serta fokus memastikan stabilitas sektor keuangan. Berikut, memberikan jaring pengaman sosial, khususnya bagi masyarakat paling rentan.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, meyakini pandemi covid-19 tidak akan menyurutkan kemitraan strategis ASEAN dan Rusia. Dia juga menekankan pentingnya refleksi kerja sama ASEAN-Rusia ke depan. Khususnya, dalam ASEAN Russia Plan of Action tahun 2021-2025.

Rusia mengajak ASEAN untuk bekerja sama dalam kerangka multilateral. Termasuk, menggarisbawahi peran organ PBB seperti WHO, untuk mengatasi pandemi dan dampak ekonomi yang ditimbulkan.(OL-11)