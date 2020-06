Gaya Hidup Cinta Laura Cocok dengan New Normal

Aktris Cinta Laura mengatakan dirinya tak terkejut dalam beradaptasi menjalani aktivitas selama fase normal baru di tengah pandemi virus korona.

Gadis keturunan Jerman itu mengaku gaya hidupnya selama ini cocok dengan aturan normal baru yang diterapkan oleh pemerintah guna memutus penyebaran virus korona.

"Untungnya lifestyle aku cocok banget dengan kehidupan new normal karena emang dari dulu aku orang yang jarang ke restaurant kecuali ada acara atau emang ada special occasion. Aku suka masak di rumah, aku suka ngelakuin semua di rumah," kata Cinta Laura saat berbincang di Jakarta, Selasa (16/6).

Cinta Laura juga mengatakan selama pandemi ini dirinya menjadi rutin berolahraga di rumah untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap bugar.

"Semenjak new normal lebih sering ya olahraga di rumah tanpa beban. Ya itu sedikit beda tapi what else can we do. Dari pada enggak olahraga sama sekali. Buat aku penting banget kita tetap hidup secara sehat," ujarnya.

"Kita bisa apapun di rumah sebenarnya bisa kita pakai. Botol air minum diisi air itu bisa jadi beban. Jadi selama kita kreatif dan mau nge search apa olahraga yang bisa dilakuin, anything possible," sambungnya.

Cinta juga senang melihat masyarakat mulai menerapkan protokol kesehatan dalam menyambut normal baru. Dia pun berharap kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona.

"Jadi aku rasa selama kita semua disiplin semuanya bakal baik-baik aja," jelasnya. (OL-12)