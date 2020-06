Cinta Laura Masuk 100 Tercantik Versi TC Candler

Cinta Laura masuk dalam daftar wanita tercantik atau "The 100 Most Beautiful Faces of 2020" versi TC Candler.

Nama Cinta Laura juga bersanding dengan selebritas Indonesia lainnya, seperti Raisa, Citra Kirana, hingga Chelsea Islan. Mengetahui hal itu, Cinta Laura mengaku senang sekaligus terkejut. Sebab dia merasa kecantikan adalah sesuatu yang subjektif.

"Seneng, dan gimana ya aku ngerasa kecantikan kan subjektif ya, mungkin ada orang yang anggap aku jelek, ada orang yang anggap biasa aja, ada yang anggap aku cantik, senang, bersyukur, tapi aku tahu banyak orang yang sangat cantik di luar sana yang mungkin belum terekspos," kata Cinta Laura di Jakarta, Selasa (16/6).

Gadis kelahiran 26 tahun silam itu pun mengaku tak tahu harus bereaksi seperti apa. Dia mengatakan yang lebih penting bagi setiap wanita adalah tak hanya memikirkan kecantikan tapi juga mengutamakan kepribadian.

"Mudah-mudahan perempuan muda di luar sana tahu bahwa jangan hanya mikirin cantik aja harus selalu punya personality yang baik juga dan harus mengasah otak kita, jadi kita punya brains, beauty and behavior," ujarnya.

Meski demikian, Cinta Laura pun mengucapkan terima kasih kepada para penggemar atau siapa saja yang telah memilihnya sebagai daftar wanita tercantik.

"Dari banyak orang itu aku masuk nominasi ya sesuatu yang spesial banget aku cuma bisa terima kasih sama orang yang support aku karena mereka aku masuk nominasi juga," jelasnya.

"That means, buat aku itu nunjukin aku punya fanbase yang kuat dan benar benar mendukung karier aku," pungkas Cinta Laura. (OL-12)