Wall Street Dibuka Melonjak Dampak Kenaikan Penjualan Ritel

SAHAM-saham di Bursa Efek New York Amerika Serikat Wall Street naik tajam saat pembukaan perdagangan Selasa (16/6) pagi waktu setempat atau Rabu (17/6) WIB. Penyebabnya adalah sentimen pasar terangkat oleh rekor kenaikan penjualan ritel di negara itu. Tak lama setelah bel pembukaan, Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 821,70 poin atau 3,19 persen menjadi 26.584,70.



Indeks SP 500 meningkat 82,89 poin atau 2,70 persen menjadi 3.149,48 dan Indeks Komposit Nasdaq naik 223,79 poin atau 2,30 persen menjadi 9.949,81. Semua 11 sektor utama S&P 500 menguat dengan sektor industri dan energi naik lebih dari 3,5 persen pada perdagangan pagi, melampaui lainnya.



Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan ritel AS melonjak 17,7 persen pada Mei, setelah penurunan 14,7 persen pada April. Angka tersebut melampaui konsensus pasar.



"Karena peristiwa baru-baru ini seputar Covid-19, banyak bisnis beroperasi dengan kapasitas terbatas atau telah menghentikan operasi sepenuhnya," kata departemen itu dalam sebuah pernyataan, ketika mengomentari dampak dari pandemik tersebut.

baca juga: Atasi Defisit, Dorong Pertumbuhan



Investor juga mencerna langkah-langkah terbaru bank sentral AS, Federal Reserve (Fed) untuk mendukung likuiditas pasar di tengah pandemik covid-19. The Fed pada Senin (16/6) mengatakan akan mulai membeli obligasi korporasi individual di bawah Fasilitas Kredit Korporasi Pasar Sekunder. Saham-saham AS membalikkan kerugian sebelumnya menjadi berakhir lebih tinggi pada hari Senin di tengah pengumuman Fed. Reli pasar baru-baru ini mengikuti kemunduran besar di Wall Street minggu lalu yang mendorong rata-rata indeks utama mencatat kinerja mingguan terburuk sejak 20 Maret. (OL-3)