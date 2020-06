Tingkat Pengetesan PCR DKI Terus Meningkat Lampaui Target WHO

Tingkat pengetesan PCR di Jakarta terus meningkat. Hal ini diketahui dari akun Instagram resmi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada unggahannya hari ini.

Kini DKI Jakarta memiliki empat laboratorium pemeriksa swab PCR covid-19, yakni di Labkesda DKI, laboratorium satelit di RSUD Pasar Minggu dan RSKD Duren Sawit, serta RSUD Tarakan.

Selain itu, laboratorium di Jakarta juga berjejaring dengan 41 laboratorium swasta dan milik negara. Total kemampuan semua laboratorium mencapai kapasitas testing 5.135 tes per hari atau 35.945 tes per pekan.

"Target WHO adalah pengetesan PCR kepada 1.000 warga per 1 juta penduduk per pekan, bukan spesimen. Rapid test tidak dihitung. Untuk Jakarta artinya 10.645 orang di tes per pekan. Target ini sudah dilampaui beberapa waktu. Dalam sepekan terakhir ada 18.105 orang di tes," kata Anies dalam keterangan fotonya.

Baca juga: Anies Tegaskan Belum Berencana Buka Sekolah di Jakarta

Kapasitas pemeriksaan ini, ujar Anies, akan terus ditingkatkan, karena Jakarta telah mengaktifkan pencarian kasus (active case finding).

"Sekarang kita tidak hanya menunggu ada orang sakit datang ke faskes, tapi juga aktif mencari orang-orang yang sudah terpapar, tapi tanpa gejala (OTG), agar mereka tahu sudah terpapar dan bisa isolasi diri atau yang perlu dirawat segera bisa dirawat," lanjutnya.

Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan melihat kenaikan grafik kasus positif, walaupun masih dalam rentang normal 8-9% positivity rate (temuan positif dibandingkan jumlah tes PCR).

"Pengetesan itu sekarang hampir 2,5 kali lipat tiap hari. Tujuannya untuk menyelamatkan warga. Jadi, bukan sekadar bertujuan menurunkan grafik. Tujuan kita adalah menyelamatkan setiap warga Jakarta," tutupnya. (OL-14)