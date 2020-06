Format Sisa Liga Champions tanpa Laga Kandang-Tandang

FEDERASI Sepak Bola Eropa (UEFA) akan merampungkan sisa Liga Champions 2019-2020 yang sempat tertunda karena pandemi virus korona (covid-19). Rencananya, laga perempatfinal, semifinal dan final kompetisi klub tertinggi di Eropa itu akan dipusatkan di Lisbon, Portugal.

Dalam laporan Skysports, Komite Eksekutif UEFA akan membahas rencana tersebut pada Rabu (17/6). Pertandingan perempatfinal rencananya akan dimulai 12-15 Agustus. Sementara semifinal akan digelar 18-19 Agustus, serta partai final pada 23 Agustus.

UEFA juga akan mengubah format laga perempatfinal hingga final menjadi format tunggal atau tidak ada laga kandang-tandang.

Pertandingan juga akan digelar tanpa penonton di dua stadion yakni Estadio da Luz dan Jose Alvalade. Namun belum diketahui, stadion mana yang akan digunakan untuk partai final.

Sementara, Stadion Ataturk, Istanbul, Turki, yang awalnya ditunjuk untuk menghelat laga final akan dijadwalkan ulang untuk menggelar laga final Liga Champions musim depan.

Baca juga: Gol Bunuh Diri Sevilla Ancam Peluang Lolos Liga Champions

Sebelum ke perempatfinal, Liga Champions saat ini harus menuntaskan laga leg kedua babak 16 besar yang rencananya dimulai pada 7-8 Agustus.

Laga 16 besar leg kedua mempertemukan Manchester City vs Real Madrid, Napoli vs Barcelona, Juventus vs Olympique Lyon serta Bayern Muenchen vs Chelsea.

Di lain sisi, UEFA belum menentukan format untuk Liga Europa yang rencananya digelar 10 Agustus. Namun, kemungkinan UEFA akan menggunakan format yang sama dengan Liga Champions. Jerman juga disebut-sebut akan jadi tuan rumah.(Skysports/OL-5)