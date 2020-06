Yesung Super Junior Batasi Makan Malam

YESUNG, 35, salah satu personel grup K-pop Super Junior (Suju) berbagi diet yang ia jalani saat menjadi bintang tamu di acara Korea Selatan, Amazing Saturday-DoReMi Market, beberapa waktu lalu.

Penyanyi bernama asli Kim Jong-hoon itu hadir di acara tersebut untuk mempromosikan album mini pertama Super Junior-K.R.Y, When We Were Us. Ia mengungkapkan dirinya membatasi makan malam. Rekannya di Super Junior, Kyuhyun, mengatakan Yesung hanya makan malam kurang dari lima kali dalam setahun. Yesung tidak menampik hal tersebut.

Pembawa acara tersebut, Boom, mengatakan, ia mendengar Yesung menanyakan tentang menu makanan. “Aku biasanya berdiet ketika sedang tur promosi,” jelas Yesung. “Yah, aku merasa bisa syuting bagus jika melakukan itu,” tutur Yesung yang pernah absen dari tur dunia Suju karena mengikuti wajib militer. “Tapi hari ini hari cheating (tidak diet),” lanjutnya.

Album When We Were Us dari Super Juniora-K.R.Y yang beranggotakan Kyuhyun, Ryeowook, dan Yesung diluncurkan pada Senin (8/6). Super Junior-K.R.Y dibentuk pada 2006. Sebelumnya, grup itu hanya merilis single dan mengisi original soundtrack (OST) sejumlah drama Korea.(Ant/H-3)