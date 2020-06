Ketua DPRD DKI ke Warga : Jangan Ajak Anak dan Lansia ke Mal

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengingatkan agar warga tidak menyertakan anak-anak dan orang lanjut usia (lansia) saat berkunjung ke mal. Sejak pelaksanaan pembatasan sosial, per hari ini 80 mal di Jakarta beroperasi kembali.

"Yang paling penting, saya sarankan agar warga Jakarta untuk tidak membawa anak-anak dan lansia dulu. Ini juga saya tekankan kepada pengelola untuk mengklasifikasi pengunjung. Kalau ada jangan masuk. Sampaikan dengan humanis," jelas Prasetyo dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (15/6).

Prasetyo menekankan kewajiban protokol kesehatan harus diterapkan pengelola mal terhadap seluruh pengunjung dan staf. Selain wajib masker, pengukuran suhu tubuh, pengelola mal juga diminta tidak memperkenankan anak-anak dan pengunjung lanjut usia masuk mal.

Selain itu, pembukaan mal di transisi menuju new normal hanya dapat melayani pengunjung yang mencari bahan pangan, farmasi dan food and beverage (F&B) untuk delivery atau take away.

"Fasilitas lainnya seperti bioskop dan arena permainan anak-anak belum boleh dibuka, karena itu harus ada ketegasan di sini demi kesehatan anak dan kita semua," ungkap Politisi PDI Perjuangan itu.

Prasetyo juga mengatakan, mal termasuk pusat perbelanjaan yang notabene pusat perputaran perekonomian. Ia berharap, dengan kembali beroperasinya mal dapat memperkejakan kembali tenaga kerja yang sebelumnya dirumahkan. Bahkan tidak sedikit yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Perputaran perekonomian rakyat itu salah satunya ada di pusat perbelanjaan. Sudah berapa banyak karyawan dan pekerja yang dirumahkan karena penutupan mal kemarin,"tandas Prasetyo. (OL-7)