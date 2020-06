Dibuka Naik 0,61%, IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka pada zona hijau, pada pukul 09.28 WIB menguat 29,84 poin atau naik 0,61% ke posisi 4.910,20.

Sementara itu, kelompok 45 atau indeks LQ45 bergerak turun 0,54 poin atau 0,07% ke level 751,58. Nilai jual bersih (net sell) sendiri sebesar Rp1.87 triliun dan net buy Rp5.79 triliun.

Analis Binaartha Technical Research M. Nafan Aji, menilai IHSG hari ini hingga penutupan nanti akan bergerak positif.

"Secara teknikal seyogyanya bisa bergerak positif," ucap Nafan saat dihubungi, Senin (15/6).

Sentimen gelombang kedua covid-19 sendriri masih berpengaruh terhadap pasar saham.

"Sentimen itu (gelombang kedua covid) menyebabkan bursa di Asia memerah," ujar Nafan.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terjadap dollar Amerika Serikat (AS) sendiri menguat 0,52% ke level Rp14.059 per dollar AS. (A-2)