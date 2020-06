Penelusuran Kontak Pasien Covid-19 di RI Diklaim Semakin Baik

JURU bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto menyebutkan upaya penelusuran kontak pasien positif covid-19 tidak bisa dianggap remeh.

"Upaya kita untuk tracing kontak tidak bisa dianggap lebih jelek dari negara lain," kata Yurianto di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (14/6).

Yurianto mencontohkan, DKI Jakarta telah melakukan 17.954 tes per 1 juta penduduk. Angka tersebut, kata Yurianto masih lebih tinggi banding sejumlah negara. Diantaranya Jepang yang hanya melakukan 2.626 tes per 1 juta penduduk. Selanjutnya, Vietnam 2.826 tes per 1 juta penduduk, Filipina 4.419 per 1 juta penduduk, dan Thailand 6.708 per 1 juta penduduk.

"Dibanding Korea Selatan 21.353 tes per 1 juta penduduk, kita memang di bawahnya. Tapi ini memberikan gambaran masifnya pemeriksaan yang kita lakukan," ucapnya.

Adapun, selama 24 jam terakhir pihaknya telah memeriksa sebanyak 18.760 spesimen dengan hasil positif baru sebanyak 857 orang.

"Sekali lagi kami minta, covid-19 masalah kita bersama bukan hanya pemerintah, tapi semuanya. Inilah bencana nasional kita harus hadapi bersama, dan gotong royong," tandasnya. (OL-7)