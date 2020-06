DKI Klaim Test PCR Pada Kasus Baru Lebihi Target WHO

DINAS Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengklaim bahwa total pemeriksaan kesehatan Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR) pada kasus baru melebihi target WHO.

"Total test PCR pada kasus baru adalah 9.241 test per 1 juta penduduk per minggu. Hal ini sudah melebihi target WHO, yakni 1.000 test per 1 juta penduduk per minggu," ujar Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (14/6).

Secara kumulatif, pemeriksaan PCR yang dilakukan DKI sampai mencapai 202.619 sampel darah atau spesimen. Pada 13 Juni, dilakukan tes PCR pada 4.426 orang.

"3.308 di antaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, dengan hasil 115 positif dan 3.193 negatif," terang Ani.

Pihaknya mengaku meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR, dengan membangun Laboratorium Satelit Covid-19 yang berlokasi di sebagian lahan RSUD Pasar Minggu dan RSUD Duren Sawit sejak 9 April. Serta membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa Covid-19.

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim adanya lonjakan kasus positif Covid-19 di Ibu kota karena pihaknya intens melakukan pemeriksaan spesimen dengan metode PCR.

"Jadi, kita malah mengaktifkan pencarian kasus namanya active case finding. Kami kerjakan karena itulah kita mendapatkan positif lebih banyak," jelas Anies saat berada di Bundaran HI pagi ini. (OL-2)