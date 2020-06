Rela Lepas BOP Untuk Wujudkan Tanaman Obat Keluarga

PARA penyuluh pertanian BPP Wara Timur ikhlas melepas Biaya Operasional Penyuluh (BOP) demi mewujudkan lahan percobaan tanaman obat keluarga (Demplot Toga) di Kelurahan Salotellue, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Koordinator BPP Waru Timur, Iswari Gunartiningsih mengatakan kegiatan Demplot Toga untuk meningkatkan imunitas tubuh dari tanaman obat (empon-empon) oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Patiware, yang bertujuan meningkatkan imunitas tubuh anggota KWT Patiware dan warga sekitar.

"Demplot Toga dilakukan setelah pandemi Covid-19. Sekiranya kegiatan tersebut dirancang sebelum terjadi pandemi, tentunya akan ada sumber pembiayaan. Virus korona mewabah tanpa diduga, dan kami penyuluh BPP Wara Timur memilih pantang mundur. Berbekal dukungan BOP yang menjadi hak para penyuluh diikhlaskan agar Demplot Toga tetap berjalan," kata Iswari dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6).

BOP penyuluh pertanian Wilayah Tengah Indonesia sebesar Rp400 ribuan (per bulan per orang) berdasarkan UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan No 16/2006. Penyuluh Wilayah Barat Rp320.000 dan Wilayah Timur Rp480.000. Hak BOP 'bukan turun dari langit' tapi seiring kewajiban penyuluh PNS dan THL mengirimkan e-Laporan, minimal 15 laporan kegiatan setiap bulan untuk mendapat rekomendasi BOP.

Kerja keras dibarengi keikhlasan penyuluh BPP Wara Timur diapreasi Wali Kota Palopo HM Judas Amir saat berkunjung ke Lorong Hijau. Judas Amir menyebut Lorong Hijau sebagai bukti bahwa penyuluh pertanian bekerja optimal, karena memberi banyak manfaat bagi warga sekitarnya.

Demplot Toga dan Lorong Hijau adalah dua dari empat realisasi program BPP Wara Timur, yang berdampingan dengan Demplot Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Lorong Keluarga Berencana (KB). Kegiatan yang merangkum pemenuhan pangan keluarga, imunitas tubuh, penghijauan kota dan sosialisasi KB menjadi integrasi pertanian lintas sektoral, dengan mematuhi Protokol Kesehatan pada fase kenormalan baru (New Normal). (OL-3)