Jeff Budiman Beranjak ke Gym Virtual

SEJAK dibuka pada 2014, tempat kebugaran 20FIT cepat meroket. Dua dari empat pendirinya memang selebritas top, yakni penyanyi Andien dan Bams eks vokalis band Samsons. Selain itu, mereka juga mengusung teknologi yang kala itu terbilang baru, yakni konsep olahraga yang menstimulasi pembentukan otot dengan menggunakan aliran listrik.

Meski kemudian berhasil memiliki belasan studio di Jabodetabek dan memiliki lima lini bisnis di bawah bendera The Fit Company, pandemi covid-19 yang merebak di Indonesia sejak Maret sempat berdampak pada bisnis 20FIT.

Kondisi tersebut langsung membuat pendiri 20Fit sekaligus CEO The Fit Company, Jeff Budiman, memutar otak.

"Sangat tidak memungkinkan buat kita untuk membuka gym, sedangkan di sisi lain kita punya banyak banget tanggung jawab terhadap karyawan dan pelatih yang menggantungkan diri ke kita untuk mencari nafkah," ujar Jeff Budiman yang menjadi tamu acara Kick Andy episode Bisnis Virtual di Masa Pandemi yang disiarkan hari ini.

Langkahnya untuk tetap mengibarkan bisnis, kemudian berwujud dengan diluncurkannya kelas latihan kebugaran virtual yang diberi nama VirtuFIT pada awal April. "VirtuFIT yang pertama kali menginisiasi latihan virtual dengan

personal coach. Bukan hanya kelas virtual karena VirtuFIT formatnya one on one," jelas pria yang pernah menempuh pendidikan tinggi di Monash University itu. VirtuFIT juga meyediakan video harian Workout from Home serta kelas gym virtual yang memanfaatkan alat-alat sederhana di rumah.

"Untuk alat, kami paham tidak semua orang punya alat berat. Banyak yang menggunakan alat-alat yang sederhana di rumah, seperti galon air, apa saja yang ada di rumah, ya lumayan seru lah. Berpikir kreatif dengan impact yang sama," tukas pria berusia 32 tahun itu. Jeff melihat bahwa dengan layanan ini, masyarakat bisa terbantu memiliki kegiatan yang membantu melepaskan kejenuhan di rumah saja. (Bus/ M-1)