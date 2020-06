Rossa Bikin Heboh sampai ke Korea

PENYANYI Rossa, 41, merilis lagu miliknya yang berjudul Hati yang Kau Sakiti versi bahasa Korea berjudul Sangcheo Badeun Maeum. Video itu telah dilihat lebih dari 1,2 juta viewers di Youtube Rossa Official dan dipuji Youtuber asal Korea Selatan, Mas Korea Unha.

“Pengucapan dia sangat baik,” ucap Mas Korea Unha dalam video Real Reaksi Korean yang diunggah, Minggu (7/6).

Ia mengaku tak tahu siapa Rossa. Namun, menurut Unha, lagu Sangcheo Badeun Maeum itu cocok sebagai soundtrack film asal Korea Selatan yang sedang hit, The World of the Married. Pasalnya, lagu dan film itu sama-sama berbicara mengenai kehadiran orang ketiga dalam sebuah pasangan.

“Orang Indonesia menyanyikan lagu Korea ini sangat menakjubkan. Saya rasa dia mempromosikan K-pop? Saya ingin dia menjadi sangat terkenal, lagu ini sangat baik,” kata Unha.

Melalui media sosialnya, Rossa terkejut karena buah keisengannya itu telah menggegerkan dunia maya. “Enggak nyangka jadi heboh. Makasih yang sudah apresiasi keisengan ini,” cicit perempuan asal Sumedang, Jawa Barat, itu.

Ia pun berpikir untuk menyeriuskan keisengannya itu. Lagu Hati yang Kau Sakiti versi Korea bermula ketika dia menunggu dua episode terakhir film itu. Dengan dibantu beberapa temannya, lagu Hati yang Kau Sakiti digubah liriknya menjadi Sangcheo Badeun Maeum. (Medcom.id/H-2)