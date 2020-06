Tenet, Film Karya Christopher Nolan Rilis 31 Juli

PERILISAN film Tenet karya Christopher Nolan mengalami penundaan selama dua pekan. Awalnya, film tersebut akan tayang pada 17 Juli namun mundur menjadi 31 Juli.

Nolan bersikeras tetap akan menayangkan film yang menghabiskan dana hingga 200 juta dolar AS itu pada bulan Juli dengan harapan bisa membangkitkan gairah bioskop usai pandemi covid-19.

Nolan dan Warner Bros pun akan tetap meramaikan bioskop dengan merilis ulang Inception pada pertengahan Juli di bioskop, sebagai bentuk perayaan 10 tahun kehadiran film itu.

"Kami sangat senang karena Warner Bros menawarkan pada generasi baru untuk dapat menyaksikan Inception melalui layar lebar," ujar Asosiasi Nasional Pemilik Teater dalam sebuah pernyataan, Sabtu (13/6).

"Selama beberapa bulan terakhir kami selalu berkomunikasi dengan Warner Bros tentang rencana membuka teater kembali sesuai dengan protokol kesehatan dan keselamatan dari pemerintah. Dan kami menantikan penonton dapat menikmati Tenet di bioskop kami di seluruh dunia pada 31 Juli," lanjutnya.

Film Tenet mengambil tema tentang spionase internasional dan kesepakatan dengan dimensi waktu. Film ini dibintangi oleh John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh dan Michael Caine.

Sementara itu, Mulan akan tetap dirilis 24 Juli dan diikuti oleh The Spongebob Movie: Sponge on the Run pada 7 Agustus dan Wonder Woman 1984 pada 14 Agustus.(OL-5)