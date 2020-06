Penanganan Covid-19 Jadi Perhatian Investor

KALANGAN investor memperhatikan penanganan pemerintah dalam mengendalikan pandemi covid-19, yang saat ini jumlah kasusnya masih terus meningkat. Hal yang sama dilakukan investor global. Mereka memberi perhatian besar terhadap kemungkinan adanya gelombang kedua penyebaran covid-19 pascapembukaan sejumlah aktivitas bisnis. Mereka khawatir, bila terjadi gelombang kedua, aktivitas perekonomian akan terhenti kembali dan membuat situasi memburuk lagi.

Portfolio Manager PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Andrian Tanuwijaya mengatakan, sama halnya dengan bursa saham global, penguatan pasar saham Indonesia juga didorong oleh optimisme investor terhadap pembukaan ekonomi secara bertahap. Tentu kemudian, lanjut Andrian, yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah seberapa cepat perekonomian dapat pulih setelah aktivitas bisnis kembali dibuka.

"Kami cukup meyakini bahwa Indonesia, dengan konsumsi domestik yang menjadi kontributor utama ekonomi, dapat mengalami pemulihan relatif lebih cepat. Atas dasar hal itu, saat ini keberhasilan penanganan covid-19 benar-benar menjadi menjadi kunci utama kembalinya keyakinan investor di pasar saham," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dalam perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) berhasil naik setelah sebelumnya dalam dua hari mengalami penurunan. Kondisi berbeda dengan nilai tukar rupiah yang terpuruk dan berada di atas level 14.000 per dolar AS. Rupiah pada perdagangan kemarin sore ditutup melemah 113 poin atau 0,81% menjadi 14.133/dolar AS.

Analis Central Capital Futures, Wahyu Laksono, mengatakan sentimen yang muncul terkait covid-19 memang sangat rentan membuat rupiah melemah. Setelah sebelumnya rebound oleh harapan opening economy pasca-lockdown, kini kecemasan datang lagi," ujarnya. Masuknya Bank Indonesia mengintervensi pasar membuat rupiah dapat turun kembali dari level pelemahan tertingginya kemarin di 14.244.

Sentimen Bukopin

Kondisi di bursa saham hampir sama dengan yang terjadi di pasar uang. Namun, IHSG akhirnya mengalami pembalikan dengan ditutup menguat karena terbantu oleh kabar akuisisi saham Bank Bukopin oleh bank asal Korea Selatan, KB Kookmin Bank. IHSG ditutup menguat 25,61 poin atau 0,53% ke posisi 4.880,36.

Analis Indopremier Sekuritas, Mino, mengatakan pada awal perdagangan IHSG sempat berada di zona merah karena kekhawatiran investor kan terjadinya gelombang kedua pandemi covid-19 di Amerika.

"Di sesi kedua, IHSG berbalik positif terutama ditopang kenaikan saham sektor perbankan yang dipicu sentimen positif terkait rencana Kookmin Bank menguasai saham Bank Bukopin, yang sebelumnya sempat terkena isu miring terkait likuiditasnya," ujar Mino.

Secara sektoral, seluruh sektor terkoreksi dengan sektor pertanian turun paling dalam yakni minus 1,98%, diikuti sektor industri dasar dan sektor infrastruktur masing-masing minus 1,67% dan minus 1,54%. Penutupan IHSG diiringi aksi jual saham oleh investor asing yang ditunjukkan dengan jumlah jual bersih asing sebesar Rp1,21 triliun. (Ant/E-1)