NBA Izinkan 17 Pemain per Tim

NATIONAL Basketball Association berencana mengizinkan sebanyak 17 pemain per tim jika kompetisi basket AS itu kembali berlanjut pada akhir bulan depan. Total jumlah tersebut mencakup 15 pemain dengan kontrak standar dan dua lainnya per tim yang berada di bawah kesepakatan dua belah pihak.

Sebelumnya, NBA dihentikan sejak 11 Maret karena pandemi virus korona (covid-19). Sebanyak 22 dari 30 tim NBA telah dijadwalkan melanjutkan musim pada akhir bulan depan di kompleks olahraga Disney Resort di Orlando, Florida.

Tanggal digelar kembalinya kompetisi tersebut ialah 31 Juli, tetapi ESPN melaporkan jadwal terbaru, yakni 30 Juli. Final NBA dirancang akan dimulai pada 30 September. (AFP/Dmr/R-2)