Feel Good Jadi Single Ketiga Rinni Wulandari di Tahun Ini

RINNI Wulandari baru saja mengeluarkan lagu tunggal (single) terbarunya, Feel Good. Lagu bernuansa R&B santai ini menjadi single ketiganya di tahun ini setelah Born Ready dan Keep On Movin’.

Sama seperti dua single terdahulu itu Feel Good ditulis berbahasa Inggris. Untuk penulisan lirik, pemenang ajang Indonesian Idol 2006 ini berkolaborasi dengan penyanyi Neonomora.

Pada penulisan liriknya, secara gamblang Rinni menyampaikan pentingnya untuk mencintai diri sendiri, dengan segala kekurangan yang dimiliki. Dalam lirik pembuka, tertulis <i>It feels right, to love who you are<p>. Kemudian penggalan lirik, <i>Honey I love my skin, my soul, my heart and my body . Though it took sometime for me to finally really love me<p>.

“Kita harus tetap mencintai diri kita apa adanya dan harus bangga dengan segala kelebihan dan kekurangan kita,” kata Rinni dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia pada Jumat, (12/6).

Selain Neonomora, single ini melibatkan juga suami Rinni, Jevin Julian yang menjadi produser bersama Rafael Armando Yefta. Neonomora, Jevin, dan Rafael Yefta juga terlibat dalam kedua single Rinni di tahun ini.

Keluarnya single ketiga ini menjadi sinyal album terbaru Rinni pada tahun ini. Setidaknya, Rinni sudah mengeluarkan empat album utuh selama karir bermusiknya. Aku Tetap Milikmu (2007) yang saat itu masih berada di bawah label Sonny BMG, Independent, Pt.1 (2015), Independent, Pt.2 (2017), dan I Am Independent (2017) yang merupakan rilisan dari pilihan trek Independent, Pt.1 dan Pt. 2. (M-1)