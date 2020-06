Tebar Promo Unik di Ulang Tahun Pertama

DALAM rangka memperingati satu tahun Xing Fu Tang Indonesia, franchise minuman ringan ini memberikan promo di tiap akhir pekan bagi para penikmat boba. Promo-promo itu bervariasi tiap pekan dan bisa dinikmati lewat pembelian melalui mitra penjualan daring (online).

Managing Director PT Pelepas Dahaga Indonesia Vancelia Wiradjaja menyampaikan mulai 5 Juni, setiap akhir pekan Xing Fu Tang Indonesia akan memberikan promo menarik yang berbeda-beda setiap pekan. Promo akan diumumkan tiap Kamis melalui akun ofisial Instagram @xingfutang_indonesia.

“Ini berlangsung selama 4 periode, promo yang ada berlaku untuk semua metode pembelian, termasuk secara online melalui Go-Food,” ungkap Vancelia dalam acara Digital Media Conference 1 Tahun Xing Fu Tang Indonesia, kemarin.

Vancelia mengatakan selama ‘happy month’ sepanjang bulan anniversary Xing Fu Tang Indonesia, pelanggan akan mendapatkan masker Xing Fu Tang edisi terbatas setiap pembelian paket promo ulang tahun. Ini diberikan dalam rangka mendorong perilaku yang lebih aman dan bersih. Nantinya, pemilik masker Xing Fu Tang bisa mendapatkan diskon pembelian hingga 10% bila mereka mengunjungi store Xing Fu Tang yang ada.

“Masker memang sudah menjadi essential kit bagi masyarakat di era new normal. Kami memahami bahwa saat ini kita masih perlu berhati-hati menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Oleh karena itu, dengan promo dan masker Xing Fu Tang, kami berharap dapat mendorong kebiasaan penggunaan masker saat di luar rumah,” jelas Vancelia.

Selain itu, kata Vancelia, ada give away untuk kantor yang mulai beroperasi dengan regulasi kenormalan baru. Sebanyak delapan kantor yang beruntung dan terpilih membagikan momen ‘happy’ mereka melalui IG kepada Xing Fu Tang Indonesia akan dikirimkan 18 ‘happy cup’.

Sebagai Master Franchisee dari Xing Fu Tang Indonesia, PT Pelepas Dahaga Indonesia juga berkomitmen untuk terus menjaga kesehatan dan keamanan ‘happy people’ dan ‘happy crew’, terutama ketika memasuki era kenormalan baru.

“Sebagai pelaku bisnis, kami sangat mendukung peraturan dan anjuran pemerintah terkait situasi pandemi saat ini. Kami telah memperketat operasional kami dari SOP kebersihan dan kesehatan yang terus ditingkatkan, memberi tanda khusus di setiap toko agar dapat mematuhi jarak aman, serta berkoordinasi dengan pengelola mal,” tambah Vancelia.

Selain itu, di bulan ulang tahunnya, Xing Fu Tang Indonesia juga akan membawakan kebahagiaan bagi anak-anak panti asuhan. Ada 18 panti asuhan di DKI Jakarta yang dikirimkan ‘happy cup’ di sepanjang Juni dan pada hari ini. Saat ini, Xing Fu Tang telah mengirimkan 150 minuman boba ke tiga panti asuhan pertama. Minuman andalan dari Xing Fu Tang dibagikan untuk anak-anak panti dan pengurus di panti asuhan tersebut.

Vancelia mengatakan perjalanan Xing Fu Tang pertama kali dimulai sejak store pertama di Lippo Mall Puri pada Juni 2019 lalu. Xing Fu Tang Indonesia kini telah menjangkau penggemarnya di 17 store yang tersebar di empat kota-kota besar di Indonesia dan telah menjual total lebih dari 2 juta ‘happy cup’.

Xing Fu Tang menyebut penggemarnya di Indonesia sebagai ‘happy people’ dan keluarga besarnya sebagai happy crew. Dengan resep brown sugar boba andalannya, Xing Fu Tang Indonesia telah berhasil menarik minat pencinta boba di Tanah Air lewat signature menu.

Brown Sugar Boba Milk sudah terjual lebih dari 1,5 juta gelas. Baru-baru ini, Xing Fu Tang Indonesia juga sukses menghadirkan 2 varian produk Do It Yourself (DIY), yaitu DIY Brown Sugar Boba Milk dan DIY Brown Sugar Boba Milk Tea, untuk membawa kebahagiaan kepada masyarakat yang tetap di rumah saja. (Gan/S-2)