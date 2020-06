Anies : Bioskop, Fitness Center, Tempat Resepsi di Mal Belum Buka

PEMERINTAH provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melarang tempat-tempat umum tertentu dibuka kembali pada pekan depan. Semua mal di Ibu kota baroperasi pada 15 Juni di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Ada beberapa tempat pengecualian yang masih belum beroperasi. Seperti tempat permainan anak, tempat pameran atau pagelaran di mal.

"Lalu tempat kebugaran atau fitness center juga belum boleh, bioskop juga. Function hall, tempat resepsi juga belum bisa digunakan," jelas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berada di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara untuk memantau kesiapan mal tersebut, Jakarta, Kamis (11/6)

Selain itu, Anies meminta Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPBI) DKI Jakarta untuk mengawasi mal-mal yang ada di Ibu kota perihal penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

"Di Jakarta ada 80 pusat perbelanjaan, semua potensi pergerakan orang harus dikendalikan. Jadi tidak boleh saat ada di lapangan nanti ada situasi 'wah baru terpikir'. Jangan. Semuanya dipikir sebelum dibuka. Semuanya bs diprediksi," pinta Anies.

APPBI pun telah mengatur untuk pusat perbelanjaan di DKI yang diminta buka antara lain di bidang bahan pangan, farmasi dan juga food and beverage untuk delivery atau take away. Ellen juga mengatakan, pada umumnya sebagian besar mal hanya akan buka dari jam 11.00 WIB – 20.00 WIB.

Adapun pihak mal harus menetapkan protokol kesehatan. Seperti adanya pemeriksaan suhu karyawan dan pengunjung. Lalu pemakaian masker serta face shield bagi semua karyawan tenant maupun karyawan mal.

Pengunjung hanya 50%.Pihak mal harus menyediakan hand sanitizer atau juga washtafel. Ada pengaturan jarak sejak pengunjung masuk ke mal baik dari kapasitas lift sampai eskalator yang juga diberikan tanda untuk berjarak dan saat mengantre. (OL-8).