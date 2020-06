Gugus Tugas: Rekor Kasus Covid-19 Bukan Indikasi Gelombang Kedua

KETUA Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan belum ada tanda-tanda terjadinya gelombang kedua wabah Covid-19 di Tanah Air.

Rekor kenaikan kasus harian yang terjadi beberapa hari terakhir disebutnya tidak terkait gelombang kedua dan lebih pada faktor meningkatkan kapasitas uji laboratorium.

"(Kenaikan) jumlah kasus kami yakini merupakan hasil dari peningkatan kapasitas melakukan tes. (Kini) lebih banyak lagi laboratorium yang mampu melakukan tes. Pemerintah lokal bersama-sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama aktif meningkatkan pelacakan kasus. Karena itu, peningkatan kasus yang terjadi tidak bisa dikaitkan dengan gelombang kedua," ungkap Wiku dalam konferensi pers daring di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6).

Wiku menjelaskan kemampuan pengetesan saat ini mencapai 14 ribu spesimen per hari. Jumlah itu sudah melebihi target sebelumnya yakni 10 ribu per hari dan akan ditingkatkan menjadi 20 ribu per hari. Peningkatan kapasitas tes itu dikerjakan di 147 laboratorium dan saat ini disiapkan 30 laboratorium tambahan.

"Presiden menambah target menjadi 20 ribu pengujian per hari. Target itu bisa tercapai karena jumlah laboratorium terus bertambah menjadi 147 dari semula pada Maret lalu hanya satu laboratorium. Kita juga meningkatkan kapasitas SDM dan peralatan pendukung seperti reagen," ujar Wiku.

Seperti diberitakan, peningkatan kasus covid-19 beberapa hari terakhir meningkat tajam. Tercatat pada 9 Juni lalu terdapat 1.043 kasus baru. Peningkatan itu untuk pertama kalinya tembus 1.000 kasus per hari sejak kasus pertama pada awal Maret.

Pada 10 Juni, penambahan kasus baru kembali mencatat rekor yakni 1.241 kasus. Adapun per hari ini, Kamis (11/6), penambahan kasus tercatat 979 kasus. (OL-8).