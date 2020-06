Polri Belum Tetapkan Said Didu Sebagai Tersangka

KADIV Humas Polri, Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono membantah bahwa Said Didu telah menjadi tersangka kasus ujaran kebencian terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

"Belum jadi tersangka," ujar Argo, kepada Media Indonesia, Kamis (11/6).

Sebelumnya, beredar dalam surat nomor B/47/VI/2020/Dittipidsiber Bareskrim tertanggal 10 Juni 2020 bahwa penyidik akan melakukan gelar perkara peningkatan status Said sebagai tersangka. Namun Tim Pengacara Hukum Said, Damai Hari Lubis, mengatakan belum mengetahui soal dakwaan kepada Said.

"Terus terang sebagai salah seorang kuasa hukumnya kami belum tahu. Dan blm menerima surat pemberitahuan apapun," ujarnya Damai, Kamis (11/6).

"Atas informasi ini saya akan cek kebenarannya kepada beliau," imbuhnya. (OL-3)