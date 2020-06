30 Persen Staf Adidas di AS akan Diisi Warga Kulit Hitam & Latin

LABEL busana olahraga asal Jerman, Adidas, berjanji akan menginvestasikan 20 juta dolar AS untuk komunitas kulit hitam di AS dan memastikan setidaknya 30% pekerjaan baru brand Adidas dan Reebok di AS akan diberikan kepada staf kulit hitam dan Latin.

Adidas memang telah bermitra dengan banyak atlet dan selebritas kulit hitam. Sepatu dan baju olahraga label tersebut telah jadi bagian budaya dan gaya hip hop sejak Run-D.M.C mengenakannya pada era 1980-an.

Manajemen Adidas mengakui kontribusi komunitas kulit hitam terhadap keberhasilan brand, tetapi mereka pun menyadari perusahaan harus berbuat lebih banyak untuk memerangi rasisme dan memastikan kesetaraan, keragaman serta peluang.

"Di saat kita bicara pentingnya inklusi, kita harus membuat lingkungan di mana semua karyawan merasa nyaman, didengar dan punya peluang yang sama untuk mengembangkan karier mereka," kata Kepala Eksekutif Kasper Rorsted.

Adidas akan menyalurkan 20 juta dolar AS dalam empat tahun mendatang untuk inisiatif seperti program basket, sekolah untuk merancang alas kaki dan skema pendukung olahraga dalam komunitas masyarakat kulit hitam.

Pun akan memberikan 50 beasiswa untuk murid kulit hitam dan punya target meningkatkan perwakilan orang kulit hitam dan Latin di dalam lapangan kerja mereka di Amerika Utara.(OL-5)