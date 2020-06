Netflix Membuat Koleksi Film Dukung #BlackLivesMatter

LAYANAN streaming video on demand Netflix tengah mempromosikan koleksi Black Lives Matter baru kepada penggunanya di Amerika Serikat, dengan menampilkan lebih dari 45 judul tentang ketidakadilan rasial dan pengalaman orang Amerika berkulit hitam.

Film, acara TV, dan film dokumenter dalam koleksi Black Lives Matter termasuk Da 5 Bloods karya Spike Lee yang akan dirilis pada Jumat (12/6), (dirilis 13th, dan When They See Us milik Ava DuVernay, Mudbound, Orange Is the New Black, Dear White People, dan pemenang film terbaik Oscar Moonlight karya Barry Jenkins.



Netflix mulai menampilkan layar pop-up yang menampilkan koleksi Black Lives Matter pada Rabu (10/6) waktu setempat ketika pengguna pertama kali masuk ke layanan di web atau perangkat TV yang terhubung. Layanan streaming itu juga menambahkan koleksi ke notifikasi pengguna.



"Ketika kami mengatakan Black Lives Matter,kami juga mengatakan storytelling dari orang berkulit hitam juga penting," kata Netflix dalam sebuah cuitan.

"Dengan pemahaman bahwa komitmen kami benar, perubahan sistemik akan memakan waktu dan akan kami mulai dengan menyoroti narasi yang kuat serta kompleks tentang pengalaman orang kulit hitam (melalui film)," lanjutnya. (OL-3)