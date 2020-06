Andrea Turk Gandeng Budjana untuk Lagu Salem

PENYANYI Andrea Turk menggandeng Dewa Budjana di single terbaru, Salem yang baru saja dirilis dan sudah tersedia di sejumlah platform digital sejak 28 Mei 2020.

Ia menuturkan, single ini diproduseri dan diperkaya dengan aransemen gitar Dewa Budjana. Lagu diolah Satrio Pratomo di Jakarta, sedangkan lagu dirilis di Amerika Serikat, tempat Andrea saat ini tengah menempuh studi tahun pertamanya di California Institute of the Arts, California, jurusan musik.

“Baru selesai tahun ini karena kita berkolaborasi jarak jauh hanya lewat e-mail dan pesan,” kata Andrea, kemarin.

Proyek lagu Salem mulai digarapnya bersama Dewa Budjana sejak Juli 2019. “Itu sebenarnya ialah lagu yang kutulis untuk tugas kelas bahasa Inggris-ku di SMA,” ujar cicit WR Supratman pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya itu.

Gadis 18 tahun yang mengambil jurusan khusus voice arts di kampusnya itu mengungkapkan, ia mengerjakan tugas seni yang berkenaan dengan drama Amerika The Crucible karya Arthur Miller (1953). Lagu ini menceritakan kisah indah, tetapi tragis dari persidangan penyihir Salem yang terjadi pada 1692 di Salem Village, Massachusetts.

Hingga kini, Andrea telah menelurkan sedikitnya 20 lagu ciptaannya sendiri, seperti Who We Are, Nothing about You, Outsider, Boy from Panama, Gigantics, Honest, Pressure, Garden, Young, You (Beautiful) The Cafe, Daisies, Dust, dan Happy Birthday Papa. (Ant/H-2)