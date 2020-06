DKI Batasi Jumlah Murid per Kelas, Ada Apa?

KEPALA Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana telah mengeluarkan Surat Keputusan No 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021.

Pada lampiran halaman pertama SE itu terdapat ketentuan jumlah maksimal anak perkelas di tiap jenjang. Pada PAUD dibatasi jumlah anak yakni 20 orang per kelas dan TKLB 5 orang per kelas.

Untuk SD jumlah maksimalnya ialah 32 orang dan SDLB 5 orang per kelas. Untuk SMP sebanyak 36 orang dan SMPLB sebanyak 8 orang per kelas

Untuk SMA/SMK sebanyak 36 orang per kelas. Sementara SMA LB dibatasi maksimal 8 orang per kelas. Pada Paket A dibatasi 20 orang per kelas. Pada Paket B dibatasi 25 orang per kelas. Pada Paket C dibatasi 30 orang per kelas.

Pembatasan ini menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ellies Rachmayani bukan karena adanya ketentuan penerapan physical distancing dalam rangka wabah covid-19.

"Kalau pembatasan maksimal peserta didik dalam juknis PPDB itu, rasio peserta didik per rombongan belajar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), bukan dalam rangka covid-19," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (10/6).

Sementara itu, hingga saat ini belum ada juknis resmi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pembukaan sekolah.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan belum ada rencana membuka sekolah di masa pandemi covid-19. Meski tahun ajaran baru akan dimulai pada 13 Juli mendatang, pihaknya belum menentukan pembukaan sekolah sehingga kemungkinan sekolah dari rumah bisa terus diperpanjang. (Put/A-3)