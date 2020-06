Menuntut Keadilan di Pemakaman George Floyd

HOUSTON mengucapkan selamat tinggal kepada George Floyd yang dimakamkan di kampung halamannya pada Selasa (9/6) dengan penghormatan yang mengharukan dan seruan keadilan untuk pria Afrika-Amerika yang berusia 46 tahun itu.

Para politisi, aktivis hak-hak sipil, dan selebritas bergabung dan berbagi kenangan tentang Floyd. Peti jenazah Floyd dibawa ke pemakaman oleh enam pengusung jenazah yang mengenakan masker ketika barisan petugas polisi berdiri dengan memberikan hormat.

Pemimpin hak-hak sipil Al Sharpton menyampaikan pidato di gereja The Fountain of Praise, Houston. Ia menuduh Presiden AS Donald Trump menunjukkan ketidakpeduliannya atas kematian Floyd.

"Anda sekarang duduk mencoba mencari tahu bagaimana Anda akan menghentikan aksi protes, daripada bagaimana Anda akan menghentikan kebrutalan," katanya, seperti dikutip dari AFP.

"Sampai kita tahu harga untuk kehidupan kulit hitam sama dengan harga untuk kehidupan kulit putih, kita akan terus kembali ke situasi ini berulang-ulang," ucapnya.

Sharpton mengatakan bahwa Floyd telah menyentuh dunia. Bahkan di tengah pandemi, orang-orang berjalan keluar bahkan tidak mengikuti aturan jaga jarak sosial.

"Dan saat kami membaringkanmu untuk beristirahat hari ini, gerakan itu tidak akan berhenti sampai kita mendapatkan keadilan," tambahnya.

Floyd meninggal pada 25 Mei ketika seorang polisi kulit putih menekan lutut ke lehernya selama hampir sembilan menit dan membuat Floyd tidak bisa bernapas.

The Fountain of Praise adalah tahap terakhir dari serangkaian upacara sebelum peti jenazah Floyd diangkut oleh kereta kuda untuk menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya di samping makam ibunya di Houston Memorial Gardens.

Dalam perjalanan ke pemakaman Houston Memorial Gardens, iring-iringan melewati ratusan simpatisan yang menyerukan nama Floyd. Terdapat tulisan 'rest in power' dengan kapur biru di jalan, sementara yang satu mengangkat papan bertuliskan 'kami tidak akan pernah lupa'.

Sekitar 500 tamu yang mengenakan masker berada di pemakaman tersebut, termasuk aktor Channing Tatum dan Jamie Foxx, pembuat film Tyler Perry, penyanyi Ne-Yo dan juara tinju Floyd Mayweather.

Calon Presiden dari Partai Demokrat Joe Biden pun menyampaikan kata-kata belasungkawa kepada anak-anak Floyd dalam sebuah pesan video yang meminta mereka untuk mengubah dunia menjadi lebih baik atas nama ayah mereka.

"Sekarang saatnya untuk keadilan rasial. Karena ketika ada keadilan untuk George Floyd kita benar-benar akan menuju keadilan rasial di Amerika," kata Biden.

Floyd lahir di North Carolina, tetapi besar di Houston. Kematian Floyd telah memicu aksi unjuk rasa baik di AS maupun di luar negeri. Mereka menuntut keadilan rasial. (AFP/OL-6)