YouTube Salah Sangka, Park Bo-young Dikira Anak-Anak

Video aktris Korea Selatan Park Bo-young yang dianggap sistem YouTube sebagai video anak, membuat kolom komentar tak bisa diakses untuk sementara waktu.

Channel penggemar Park Bo-young di YouTube mengunggah video aktris 30 tahun berjudul "Bovely" dari video yang ditayangkan streaming di V Live pada 30 Mei.

Dalam video berdurasi enam menit, aktris berusia 30 tahun dan berwajah awet muda itu berbagi cerita mengenai hobi berkebun juga berinteraksi dengan penggemar, membaca komentar dari platform streaming V Live.

Setelah diunggah di YouTube, kolom komentarnya tak bisa diakses, dan pemilik channel menjelaskan bahwa sistem YouTube mengidentifikasi aktris "Oh My Ghostess" dan "Strong Woman Do Bong-soon" sebagai anak di bawah umur.

"YouTube mematikan kolom komentar karena video itu dianggap sebagai konten anak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," kata pengguna itu seperti dikutip dari Korea Times, Rabu (10/6).

Sejak tahun lalu, YouTube telah menonaktifkan kolom komentar untuk video berisi anak-anak dan video yang ditujukan untuk anak. Mereka juga meluncurkan algoritma untuk mengenali dan menghapus komentar negatif terhadap anak-anak. (OL-12)