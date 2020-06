Lisbon Berpeluang Jadi Tuan Rumah Turnamen Mini Liga Champions

LISBON berpeluang besar menjadi tuan rumah babak perempat final Liga Champions musim ini. Asosiasi sepak bola Eropa atau UEFA berencana memindahkan tempat final yang sebelumnya direncanakan di Istanbul pada 30 Mei.

Spanyol, Jerman, dan Rusia sebelumnya sempat disebut menjadi tuan rumah potensial. Namun, pilihan lain yang lebih realistis adalah di Lisbon, Portugal.

Lisbon memiliki dua stadion dengan fasilitas yang mumpuni untuk menyelenggarakan pertandingan bergengsi. Lalu, hotel untuk mengakomodasi tim yang berlaga.

Namun, ini masih menjadi usulan. Dilansir dari BBC, Komite Eksekutif UEFA akan membuat keputusan pada 17 Juni.

Dalam pertemuan beberapa minggu terakhir, UEFA masih berdebat soal beberapa skenario, termasuk menyelesaikan Liga Champions dengan dua leg seperti rencana awal.

Diskusi terakhir muncullah opsi meringkas kompetisi seperti yang dilakukan FIFA dengan Piala Dunia Antarklub. Format tersebut dirasa lebih menarik untuk pemegang hak siar dan penonton televisi.

Artinya, babak perempat final, semifinal, dan final akan dimainkan pada satu lokasi seperti mini turnamen, tetapi digelar secara tertutup.

Namun, pertemuan UEFA belum menemui titik terang soal leg kedua babak 16 besar yang masih menyisakan Juventus vs Lyon, Manchester City vs Real Madrid, Barcelona vs Napoli, dan Bayern vs Chelsea.

UEFA tampaknya juga akan menggelar laga tersebut di satu lokasi untuk mencegah penyebaran virus korona atau covid-19.

Namun, klub keberatan dengan ide tersebut, karena mereka akan kehilangan kesempatan bermain di kandang.

Manchester City yang unggul 2-1 atas Real Madrid akan bermain di kandang. Lalu, Barcelona yang imbang 1-1 dengan Napoli juga butuh bermain di kandang. Begitu juga dengan Juventus yang kalah 1-0 setelah bertandang ke Lyon. (BBC/A-2)