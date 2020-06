Kenormalan Baru di Bengkulu Mulai 15 Juni

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu, akan menerapkan menuju tatanan hidup baru atau new normal, pada pertengahan Juni ini atau 15 Juni 2020 serentak di sepuluh kabupaten/kota, Bengkulu. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Bengkulu, Rabu (10/6) mengatakan Pemprov Bengkulu akan menerapkan new normal di Bengkulu, dimulai pada pertengahan Juni ini atau 15 Juni 2020.

"Mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan diterapkan pada 15 Juni ini atau pertengahan Juni dan menjadi prioritas," katanya, Rabu (10/6).

Provinsi Bengkulu, lanjut dia, masuk dalam kloter kedua untuk penerapan new normal dan pemetaan dilakukan berdasarkan beberapa aspek. Aspek tersebut, salah satunya berdasarkan tingkat kejadian kasus, sarana prasarana kesehatan, laboratorium yang dimiliki dan hasil surveilans. Pemprov saat ini, memerintahkan kepala daerah baik walikota maupun bupati agar senantiasa mengajak masyarakatnya untuk mentaati protokol kesehatan khususnya dalam penggunaan masker di luar rumah serta physical distancing.

Tugas yang harus dilakukan sebelum penerapan new normal dan persiapan yang pertama kali adalah mendorong kegiatan sosial keagamaan berjalan kembali, terutama masjid dan tempat ibadah lain. Dengan diterapkan new normal tersebut, harapkan dapat mempercepat pencegahan dan penanganan covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial serta ekonomi. Dengan penerapan new normal dengan harapan segera memulihkan kondisi ekonomi khususnya masyarakat kelas menengah mulai perekonomiannya sudah dapat berjalan kembali.(OL-3)