Rupiah Melemah Kembali Dekati Level Rp14.000 per dolar AS

NILAI tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi melemah mendekati level psikologis Rp14.000 per dolar AS.

Pada pukul 10.10 WIB, rupiah melemah 89 poin atau 0,64% menjadi Rp13.979 per dolar AS dari sebelumnya Rp13.890 per dolar AS.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Rabu (10/6), mengatakan, rupiah terlihat melakukan konsolidasi selama dua hari terakhir terhadap dolar AS.

"Pergerakan ini mungkin akan kembali terjadi hari ini, apalagi pasar sedang menunggu hasil rapat moneter Bank Sentral AS dini hari nanti," ujar Ariston.

Menurut Ariston, The Fed kemungkinan tidak akan mengubah kebijakan suku bunga acuannya, tapi masih tetap mendukung stimulus untuk memulihkan ekonomi.

Secara teknikal, lanjutnya, rupiah masih dalam jalur penguatan selama tutup di bawah Rp14.000 per dolar AS dengan potensi ke area support Rp13.700 per dolar AS hari ini.

"Pasar masih merespons positif pembukaan ekonomi kembali di tengah pandemi namun di sisi lain pasar masih mewaspadai perkembangan penyebaran wabah dan potensi perang dagang AS dan Tiongkok," kata Ariston.

Pada Selasa (9/6), rupiah melemah 5 poin atau 0,04% menjadi Rp13.890 per dolar AS dari sebelumnya Rp13.885 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Rabu menunjukkan, rupiah melemah menjadi Rp14.083 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp13.973 per dolar AS. (A-2)