Dukung New Normal, Surveyor Indonesia Sediakan Jasa Sertifikasi

PT Surveyor Indonesia bersinergi bersama PT Bureau Veritas Indonesia mendukung pemerintah dalam penerapan kenormalan baru (new normal) dengan menelurkan produk 'Restart your Business with SIBV'.

Tujuannya, untuk kembali mendorong geliat produktivitas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat di kuartal pertama di angka 2,97%.

Produk tersebut menyediakan jasa audit dan sertifikasi yang memungkinkan pelaku industri untuk segera memulai kembali bisnisnya di era new normal. Fokus dari produknya yakni memberikan jaminan pada konsumen, pendekatan konsisten di semua lini bisnis pengguna, menghadirkan kondisi kerja yang aman sesuai dengan peraturan wilayah yang berlaku.

Direktur Utama Surveyor Indonesia Dian M. Noer dalam siaran pers yang diterima, Selasa (9/6) menjelaskan, Surveyor Indonesia siap mendukung upaya pemerintah dalam menyukseskan penerapan new normal dan kelangsungan bisnis pelaku industri melalui produk 'Restart your Business with SIBV'.

"Produk ini akan memastikan kelayakan bisnis pelaku industri demi menghadirkan aspek keamanan dan kesehatan yang komprehensif bagi konsumen mereka. Sinergi solid dengan Bureau Veritas Indonesia yang merupakan salah satu penyedia jasa testing, inspection and certification terkemuka di dunia sehingga memungkinkan hadirnya produk ini di Indonesia," kata Dian.

Melalui produk tersebut diharapkan, pelaku industri dapat merespon tantangan untuk tumbuh dalam situasi pandemi saat ini. Selain itu diharapkan pula produk itu dapat turut serta mendorong kondisi new normal untuk dapat berjalan baik guna berkontribusi memulihkan ekonomi Indonesia. (OL-7)