Hari Ini, IHSG Ditutup Melemah 0,70%

PERGERAKAN Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Selasa (9/6). IHSG menunjukan tren menurun ke level 5.035,06 atau terkoreksi 0,70%.

Analis Bina Artha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji, mengatakan berdasarkan rasio Fibonacci, support pertama dan kedua memiliki range pada level 4975.54 hingga 4865.27.

"Berdasarkan indikator, MACD menunjukkan sinyal positif. Meski demikian, Stochastic dan RSI mulai menunjukkan overbought," kata Nafan saat dihubungi, Selasa (9/6).

Di lain sisi, terlihat pola bearish pin bar yang mengindikasikan potensi koreksi wajar pada pergerakan IHSG. Sehingga, berpeluang menuju ke support terdekat.

Menurutnya, hal itu terjadi karena minimnya data makroekonomi domestik dan global. "Sehingga memberikan high market impact yang positif dan menyebabkan terjadinya aksi profit taking," imbuh Nahan.

Pelemahan juga terjadi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pada perdagangan Selasa (9/6), nilai tukar rupiah kembali ke level Rp 13,973 per dolar AS.

Direktur Riset Center of Reform on Economics, Piter Abdullah, menilai pelemahan rupiah merupakan hal yang wajar, setelah menguat dalam beberapa hari terakhir.

"Pelemahan rupiah setelah beberapa minggu mengalami penguatan yang begitu besar, saya kira adalah wajar. Sentimen pasar saya kira masih relatif sama," tutur Piter.(OL-11)