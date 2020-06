PSG Siap Beri Mbappe Gaji yang Sama dengan Neymar

PARIS-Saint Germain siap memberikan bintang mudanya, Kylian Mbappe, nilai kontrak yang sama dengan Neymar. Hal itu dilakukan untuk meyakinkan Mbappe agar bertahan di Paris dan mencegah kepindahannya ke Real Madrid.

Real Madrid telah lama tertarik dengan Mbappe. Presiden Florentino Perez tak menyembunyikan keinginannya membawa Mbappe ke Santiago Bernabeu dan diasuh Zinedine Zidane.

Menurut jurnalis French football, Jonathan Johnson, juara Ligue 1 itu akan menyodorkan kontrak baru kepada Mbappe dan akan membuatnya menjadi pemain bergaji termahal di Prancis bersama Neymar.

Neymar merupakan salah satu pemain yang memiliki gaji tertinggi di dunia saat ini. Gaji Neymar saat ini adalah sekitar 26,8 juta pound atau Rp478 miliar per tahun setelah pajak. Jika dirincikan, pemain asal Brasil itu mendapatkan 515 ribu pound per pekan atau Rp9 miliar, 73 ribu pound atau Rp1,3 miliar per hari, 3 ribu pound atau Rp53 juta per jam, dan 51 pound atau RP909 ribu per menit.

Namun, satu hal yang bisa membuat Mbappe pindah adalah PSG kembali gagal meraih trofi Liga Champions musim ini.

PSG tentu sedikit dirugikan untuk kembali berlaga di Liga Champions musim ini, karena kehilangan atmosfer kompetisi setelah Ligue 1 dirampungkan imbas pandemi covid-19. Sedangkan, Inggris dan Italia masih menjaga aspek kompetitif dan kebugaran pemain, karena kompetisi mereka masih berjalan.

"Situasinya adalah Mbappe melihat progres klub di Liga Champions. Mereka memang lolos ke perempat-final, namun masih menjadi tanda tanya apakah mereka masih bisa melangkah lebih jauh ketika Liga Champions dilanjutkan," ujar Johnson.

Lebih lanjut, Johnson mengatakan PSG akan melakukan segala cara untuk mempertahankan Mbappe. Dengan kontrak yang tersisa 2 tahun, PSG akan segera mengikatnya dan membuat Mbappe benar-benar berkomitmen untuk masa depannya bersama klub.

"PSG sangat jelas ingin menawarkan kontrak itu. Faktanya, PSG kini telah melihat Mbappe sebagai salah satu bintang klub. PSG akan melakukan segalanya utnuk mempertahankan Mbappe," kata Johnson. (skysports/OL-5)