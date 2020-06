IHSG Dibuka Positif Ke Level 5.070,56

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) muncul dengan tren positif di awal perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini, Selasa (9/6). Pada pukul 09.10 WIB berada di level 5070.56 atau naik 122.78 poin (2,48%).

Analis Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi menyebut IHSG dibuka dengan saham-saham sektor keuangan (+4,46%) dan pertanian (+3,82%) memimpin penguatan sektoral.

Beberapa saham merangkak naik diantaranya BBNI 13,65%, BBTN 11,37% dan BMRI 8,25%. Masing-masing naik signifikan mengiringi peningkatan cadangan devisa yang sesuai ekspektasi sebesar US$130,5 miliar berbanding US$127,9 miliar di periode sebelumnya.

"Saham-saham produsen CPO kembali mengalami penguatan dengan SIMP +12,73%, AALI +6,69% dan LSIP +5,81% yang naik lebih dari lima persen setelah harga CPO Malaysia tembus 2351 permton mengiringi pengumuman pembebasan 100% atas bea keluar CPO hingga 31 Desember 2020," kata Lanjar kepada Media Indonesia, Selasa (9/6).

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) cooling down dengan melemah tipis ke level Rp13.885 per dolar AS. Sehingga investor asing tercatat net sell tipis sebesar Rp44.02 miliar.

"Leader BBRI, BBCA, BMRI, BBNI, UNVR. Laggard TPIA, TOWR, MDKA, AMRT, INPP, " ucapnya.

Baca juga: Wall Street Menguat, Nasdaq Sentuh Rekor Tertinggi

Menurutnya secara teknikal IHSG break out resistance psikologis 5.000 sebagai konfirmasi penguatan lanjutan menuju upper bollinger bands di kisaran 5.120 dan frekuensi 161,8% kelevel 5.300.

"Indikator stochastic dan RSI mulai menjenuh pada area overboght akan menjadi signal pemberat pergerakan IHSG selanjutnya sehingga kami perkirakan secara teknikal IHSG akan bergerak cenderung cukup berat mencoba bertahan pada zona positif dengan support resistance 4.944-5.080," ungkap Lanjar.

Saham-saham yang dapat dicermati secara teknikal di antaranya; AKRA, HMSP, INCO, MEDC, LSIP, SIMP, HOKI, dan INDY.

Indeks Nikkei (-0,07%) turun tipis sedangkan TOPIX (+0,09%) mencoba bertahan pada zona hijau meskipun ekuitas berjangka AS naik serta wallstreet optimis pada perdagangan tadi malam.

Investor masih berhati-hati pada fase profit taking setelah mengalami minggu optimistis karena adanya pelonggaran lockdown dan stimulus pendukung pemulihan ekonomi global.

Harga minyak naik 1,5% pagi ini ke level U$$38,74 per barrel setelah bergerak terkoreksi lebih dari tiga persen pada perdagangan sebelumnya setelah Arab Saudi mengatakan tidak akan melanjutkan pembatasan tambahan pada produksinya setelah bulan Juni.

"Secara sentimen IHSG berpeluang menjenuh dan berpotensi bergerak berfluktuasi dibayangi aksi ambil untung," tandasnya. (A-2)