Bonnie, Pendiri The Pointer Sisters Tutup Usia

BONNIE Pointer, salah satu dari empat anggota asli grup musik The Pointer Sisters, wafat pada usia 69 tahun. Kabar ini disampaikan dalam pernyataan di situs web grup itu, Senin waktu As atau Selasa (9/6) WIB yang dikutip AFP.

Kuartet yang beranggotakan Bonnie, Anita, Ruth dan Juni ini, mulai bernyanyi di gereja milik ayah mereka di Oakland, California, dan mulai terkenal pada decade 1970-an.

Hits mereka antara lain I'm So Excited dan Jump (For My Love). Grup musik yang seluruih anggotanya masih bersaudara ini memenangkan Grammy pertama mereka pada 1975. melalui tembang Fairytale. Lagu tersebut ditulis Bonnie dan saudara perempuannya Anita. Lagu ini menang dalam kategori Best Country Duo atau Grup dan kemudian direkam oleh Elvis Presley. Selama kariernya, The Pointer Sisters meraih tiga piala di ajang bergengsi tersebut.

Bonnie meninggalkan grup itu pada pertengahan 1970-an untuk bersolo karier. Lagunya miliknya Heaven Must Have Sent You sempat ngehits di tahun 1978.

"Berkat Bonnie lah, dorongan dan tekad Pointer Sisters untuk memenangi multi-grammy ada, Kami juga bisa terkenal karena dia,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

"Keluarga kami hancur," kata Anita Pointer kepada CNN dalam sebuah pernyataan. "Atas nama saudara-saudaraku dan aku dan seluruh keluarga Pointer, kami meminta doamu saat ini," imbuhnya. (M-4)