Kim Hee-Ae Aktris Terbaik Baeksang Arts Awards

AKTRIS Korea Kim Hee-ae, 54, meraih penghargaan sebagai aktris terbaik dalam ajang Baeksang Arts Awards 2020 yang digelar pada Jumat (5/6) melalui perannya sebagai dokter Ji Sun Woo dalam drama World of The Married yang tayang di JTBC.

‘Itu adalah hadiah yang ingin saya bagi dengan semua orang yang telah berjuang dengan dunia pasangan, dan terima kasih banyak atas ucapan selamatnya!’ tulis Kim dalam unggahan Instagram-nya pada Sabtu (6/6).

Sebelumnya dilansir dari Soompi, Kim juga mengaku selalu berusaha memberikan akting terbaik di setiap proyek film atau serial yang dimainkan. Ia menganggap bahwa perannya merupakan kesempatan terakhir yang tidak akan datang kembali.

“Saya selalu menganggapnya sebagai kesempatan terakhir yang saya miliki. Saya telah dibentuk oleh pikiran-pikiran saya yang mendesak seperti, ‘Kapan saya bisa memainkan peran seperti ini lagi?’. Itu yang membuat saya bisa sampai pada titik ini,” jelas Kim. Kim telah memulai karier sejak 1983 lewat The First Day of the Twentieth Year.

Beberapa film yang melambungkan namanya, antara lain Sons and Daughters, Perfect Love, My Husband’s Woman , dan A Wife’s Credentials. (Ant/H-3)