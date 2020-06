IHSG Awal Pekan Ditutup di Level 5.070,56

PERGERAKAN Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di awal pekan berhasil ditutup menguat 2.48% di level 5.070.56 pada Senin (8/6).

Analis Binaartha Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan berdasarkan rasio fibonacci, support pertama maupun kedua memiliki range pada level 4975.54 hingga 4865.27. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range pada 5172.37 hingga 5233.17.

"Berdasarkan indikator, MACD, Stochastic maupun RSI tetap menunjukkan sinyal positif. Di sisi lain, masih terlihat pola upward bar yang mengindikasikan adanya potensi bullish continuation pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke resistance terdekat," kata Nafan kepada Media Indonesia, Senin (8/6).

Menurutnya penguatan IHSG disebabkan membaiknya demand di sektor komoditas untuk menggerakkan proses industrialisasi global.

Dorongan lainnya juga berasal dari data US nonfarm payroll juga menunjukan pergerakan postif dan di atas ekspektasi pasar.

"Selain itu, cadangan devisa Indonesia yang masih berpotensi meningkat serta kesepakatan OPEC untuk menstabilkan harga minyak dunia," ujar Nafan.

Selain itu penguatan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) juga berpengaruh. Saat ini nilai tukar rupiah berada di level Rp13.885 per dollar AS.

"Market menyambut reopening perekonomian dengan positif dan adanya penguatan rupiah terhadap dollar," pungkasnya. (OL-2)