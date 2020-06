Slank Luncurkan Single Pahlawan Jalanan

SELAIN akan konser pada 12 Juni 2020, grup musik Slank pada masa pandemi Covid-19 juga telah meluncurkan single terbarunya berjudul “Pahlawan Jalanan”.

Lagu tersebut didedikasikan bagi para pekerja jalanan seperti para ojol, pedagang-pedagang kecil yang harus bertahan di tengah kondisi Covid-19.

Vokalis Slank, Akhadi Wira Satriaji atau disapa Kaka, saat berbincang dalam webinar yang digelar Universitas Budi Luhur beberapa waktu lalu menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia untuk menyambut normal baru dengan bahagia namun tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Kita sambut new normal dengan sukacita, enggak usah terbebani. Wah ini new normal enggak asik nih. Justru malah kalau kita melakukan new normal ini penyebaran Covid-19 bisa cepat selesai,” kata Kaka Slank. (OL-12)