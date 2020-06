Semua Harus Sadar Pandemi masih Terjadi

DARI konteks epidemiologi, apakah Indonesia sudah siap memasuki tahap new normal?

Yang penting disamakan dulu persepsinya mengenai apa itu new normal. Apakah ada PSBB atau tidak. Ini yang sampai sekarang belum jelas. Di Australia, misalnya, ada fase-fase yang ditetapkan sebelum menjalankan new normal. Bahkan ketika menerima tamu di dalam rumah maupun ketika berkemah pun ada tata caranya. Semua itu sudah diinfokan sejak awal.



Dengan melihat berbagai fase tersebut, sudah siapkah kita?

Harusnya kita mengevaluasi dulu bagaimana pelaksanaan PSBB sebelum menerapkan new normal. Evaluasi berguna untuk memperbaiki proses implementasi ketika new normal diterapkan. Apakah mungkin kita menerapkan new normal di saat perilaku masyarakat saat PSBB saja tidak disiplin? Apalagi, dalam berbagai situasi, kondisi infrastruktur yang menjadi lokasi berkumpulnya orang belum memadai. Sebagai contoh, kebijakan cashless bisa dilaksanakan di mal, tapi apakah itu bisa dilakukan di pasar tradisional? Ini kan harus dipikirkan.



Pemerintah terkesan tidak melibatkan para ahli dalam menangani pandemi. Apakah pemerintah harus melibatkan epidemiolog untuk menetapkan new normal?

Epidemiolog memang diperlukan. Namun, tidak kalah pentingnya ahli-ahli yang memahami perilaku masyarakat. Apa pun kebijakan yang dibuat pemerintah, kalau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, ya, tidak efektif. Ahli-ahli ilmu sosial diharapkan bisa menggali atau mengetahui perilaku masyarakat, terutama dalam menjalankan protokol kesehatan.



Terus bagaimana agar semua pihak bisa menjalani new normal dengan disiplin?

Sesuatu yang harus disadari saat new normal ialah pandemi masih terjadi, sementara obat maupun vaksin covid-19 belum ditemukan. Jadi, fokus utamanya tetap menyelamatkan nyawa, jangan hanya menyelamatkan perekonomian. Selain itu, pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus disempurnakan. Selama ini terkesan pola komunikasinya sangat top down. Padahal, masyarakat seharusnya didengarkan, pendapat maupun kritik mereka dalam penanganan pandemi ini. Jadi, harus dikerjakan bersama-sama.



Apakah pola komunikasi dan penanganan di setiap wilayah sama?

Jelas berbeda. Treatment dan pola komunikasi setiap wilayah harus dibedakan sesuai dengan karakternya. Masyarakat perkotaan tentu berbeda karakternya dengan masyarakat perdesaan. (Che/P-3)