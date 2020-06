Raisa Ulang Tahun Karantina

DI tengah pandemi, penyanyi Raisa Andriana merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada Sabtu (6/6) lalu. Meski setiap momen ulang tahun diakuinya selalu istimewa, kali ini maknanya diakui paling dalam karena dirayakan ketika pandemi covid-19 masih berlangsung.



“Aku mau berterima kasih banyak banget sama semua yang ngucapin selamat ulang tahun, doa yang bagus-bagus, ucapan yang indah-indah. Walaupun gak bisa bertatap wajah, tapi tetap berusaha bikin hari ulang tahunku hari yang sangat spesial. Rasa cintanya kerasa banget, nyampe banget. I feel so blessed and loved,” cicitnya dalam akun Instagram pribadinya, Minggu (7/6) sore.

Istri Hamish Daud dan ibu dari Zalina itu menyertakan beberapa foto bertagar #Quarantinebirthday dengan latar tulisan ‘Raisa 30’. Dengan mengenakan baju bermotif bunga berwarna merah muda pupus, Raisa tampak semringah berpose dengan wardrobe berwarna senada.

Dalam doanya, pelantun Serba Salah itu berdoa agar di usianya kini semua yang dilakukannya makin berkualitas. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga untuk keluarga dan pekerjaannya. “Saya ingin meningkatkan kualitasnya,” ujar Raisa.

Dari percakapan Raisa dengan salah seorang sahabatnya di foto itu, diketahui dekorasi ulang tahunnya disiapkan Hamish, sang suami. Bukan hanya itu kejutan yang diberikan Hamish untuk Raisa.

Di hari ulang tahunnya, selama satu hari penuh Hamish Daud juga memasak buat Raisa. “Hari ini dilarang masuk dapur karena mau dimasakin @hamishdw, seharian. This was breakfast,” tulis Raisa, dalam Instagram stories-nya, Sabtu (6/6).

Tampak dari foto yang dibagikan, Hamish bersiap menikmati masakan buatan nya bersama Raisa di atas sebuah meja kayu bulat. Menunya ialah steak lengkap dengan mashed potato, creamy spinach and grilled asparagus.



10 tahun berkarya

Keistimewaan Juni, bagi Raisa, bukan hanya karena ia dilahirkan pada tanggal dan bulan yang sama dengan sang proklamator yang juga Presiden Pertama RI Soekarno. Ada hari bersejarah lain yang akan terus diingat Raisa di bulan ini.

“Throwback 10 years ago, sehari setelah ulang tahun aku adalah awal dari karierku juga. Hari itu aku rekaman lagu Serba Salah OMG benar-benar enggak berasa itu sudah 10 tahun yang lalu!” tulis Raisa dalam akun Twitter-nya pada 2 Juni 2020.

Untuk menandai kiprahnya di dunia musik Indonesia, pemilik tembang hit LDR, Usai di Sini, hingga Teristimewa itu merangkum live performance-nya di Lapangan Benteng Jakarta pada 18 Maret lalu dalam bentuk EP. Sebelumnya, momen itu ditayangkan melalui Youtube Sounds from the Corner bersama Mikha Angelo dan Ardhito Pramono.

Pada sesi live tersebut, Raisa membawakan lagu Kembali yang ditulis Mikha Angelo. Raisa juga membawakan Kali Kedua serta My Kind of Crazy bersama Ardhito Pramono. Lagu My Kind of Crazy sebelumnya dibawakan Raisa bersama Dipha Barus. (Medcom.id/H-2)