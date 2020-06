Banjir Rob di Pluit, Anak Ahok Asik Mancing

KENAIKAN permukaan air laut atau banjir rob melanda warga yang berada di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Namun, putra Komisari Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Nicholas Sean Purnama justru asik memancing di ruas jalan yang digenangi banjir.

Dalam akun instagram @nachoseann, Sean terlihat memakai kaos biasa, memakai topi dan celana pendek dan membawa alat pancing. Sean sendiri diketahui tinggal di Perumahan Pantai Mutiara, Pluit, Penjaringan.

"In 2020, you don't go to the ocean, the ocean comes to you (Di 2020, kamu tidak perlu mendatangi lautan, lautan justru yang datang kepadamu)," sebut Sean dalam postinganya itu.

Sontak unggahan foto itu dibanjir tawa dari warganet. Akun @selvioktnv hanya menuliskan "Lol, mancing".

Lalu warganet lainya dengan akun @novarinahasan berkomentar " Kena banjir rob yaa rumahnya,"

Akun @kikipricillia mengatakan bahwa tidak perlu memancing sampai ke Italia "Gak usah ke Italia ko," katanya.

Kepala Pusat Data BPBD DKI Jakarta, Mohammad Insaf dalam laporanya mengatakan 3 RW di Kelurahan Pluit banjir dengan ketinggian air 20 sampai 40 cm, akibat banjir Rob dan tanggul jebol. Tidak ada pengungsi dari kejadian tersebut. (OL-2)