Wall Street Reli Didorong Laporan Pekerjaan AS yang Positif

WALL Street melonjak pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah laporan pekerjaan Mei yang secara tak terduga sangat positif memberikan bukti paling jelas bahwa ekonomi AS menuju pemulihan yang lebih cepat dari yang diantisipasi.

Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 829,16 poin atau 3,15% menjadi ditutup di 27.110,98 poin. Indeks S&P 500 meningkat 81,58 poin atau 2,62% menjadi berakhir di 3.193,93 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 198,27 poin atau 2,06% menjadi 9.814,08 poin.

Nasdaq menembus level penutupan tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada Februari tetapi mengupas keuntungannya menjadi mengakhiri sesi sedikit di bawahnya. Sementara S&P 500 dan Dow sekarang 5,7% dan 8,3% di bawah rekor penutupan masing-masing.

Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir lebih tinggi dengan sektor energi melonjak 7,5%, memimpin kenaikan.

Ekonomi AS menambahkan 2,5 juta pekerjaan luar biasa bulan lalu, rebound dari rekor penurunan 20,7 juta pada April dan mendorong tingkat pengangguran turun menjadi 13,3%. Analis memperkirakan pengangguran melonjak ke level bersejarah 19,8%.

"Angka-angka tersebut merupakan kejutan besar bagi sisi positifnya," kata Kepala Strategi Investasi State Street Global Advisors,Michael Arone, di Boston.

"Itu akan menunjukkan konfirmasi lebih lanjut bahwa ekonomi akan kembali berjalan," tambah Arone. "Ini adalah sinyal kuat bahwa dampaknya bersifat sementara dan bahwa perekonomian membaik."

"Lama, mungkin itu bertahan lama."

Imbal hasil surat utang AS naik karena data pekerjaan, memberikan dorongan ke saham-saham bank yang sensitif terhadap suku bunga dan mengirim Indeks S&P 500 bank melonjak 4,9%.

Maskapai penerbangan, di antara yang paling terpukul oleh krisis virus korona, melonjak, dengan indeks ARCA Airlines terangkat 5,7%.

Tetapi Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan bahwa pandemi covid-19, yang membuat ekonomi global berlutut setelah penguncian, masih jauh dari selesai dan kasus-kasus baru terus meningkat.

Pelaku pasar sekarang mengalihkan fokus mereka ke Federal Reserve AS, yang mengadakan pertemuan kebijakan moneter minggu depan di mana data pekerjaan terbaru hampir pasti akan dibahas.

Boeing Co melonjak 11,5%, memberi saham-saham unggulan Dow Jones dorongan terbesar, di tengah harapan naiknya perjalanan udara sehari setelah American Airlines Group Inc dan United Airlines mengatakan mereka akan meningkatkan jadwal penerbangan AS bulan depan.

Pembuat obat Novavax Inc naik 3,7% setelah pengumuman bahwa Departemen Pertahanan AS akan memberikannya hingga US$60 juta untuk memproduksi kandidat vaksin covid-19.

Volume transaksi di bursa AS mencapai 17,56 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,03 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir. (A-2)