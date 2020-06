Shandy Aulia Ibu Multitasking

AKTRIS Shandy Aulia, 32, baru saja dikarunia putri pertamanya pada Februari lalu setelah 7 tahun pernikahan dengan suaminya, David Herbowo.

Mengasuh sendiri anaknya, Claire, Shandy mengaku baru memahami apa sebenarnya multitasking. Pemain Eiffel I’m in Love itu mengunggah pengakuan tersebut dalam akun Instagram-nya, Kamis (4/6). ‘My life after baby; Baru mengerti multitasking yang sebenarnya itu apa. Ketika Claire benar-benar gak mau lepas dari mommynya, ikutan temenin foto mommy ketika foto close up, tapi harus sambil gendong Claire,’ tulis Shandy dalam unggahan videonya.

Video tersebut memperlihatkan aktivitas Shandy yang sedang melakukan pemotretan untuk produknya, SA Naturel by Shandy Aulia. Meski pun terlihat profesional dalam pemotretan, Shandy juga tetap cekatan memegang buah hatinya yang baru berusia tiga bulan sehingga tenang dan tidak rewel. “Yang penting Claire happy deh. Memang jadi ibu itu mendadak harus serbabisa. Tapi mommy bahagia sekali Claire bisa temenin mommy kerja hari ini,” lanjut perempuan kelahiran 23 Juni 1987 itu.

Dalam kanal Youtube Titi Kamal, Shandy mengaku menikmati perannya sebagai ibu baru. “Senang banget happy, semua tuh berubah, kayak prioritas beda (sejak jadi ibu). Apalagi, sekarang lagi di rumah terus, sedih sih, cuma di sisi lain ada happiness-nya juga, benar-benar spend time sama anak,” ujarnya.

Ia sengaja mengasuh sendiri putrinya bersama sang suami yang bekerja dari rumah karena pandemi covid-19. “Kayak si David benarbenar di rumah, work from home. Jadi, kami berdua benar-benar (kerja sama). Dia subuh gantiin, (membersihkan) pup, bisa banget,” ucap Shandy.

Meski demikian, Shandy mengatakan bahwa ia memiliki baby sitter. Hanya, ia berpendapat peran baby sitter tak menggantikan peran seorang ibu. “Baby sitter hanya membantu untuk kami ambil barang, bawain barang. Tapi untuk anak, ya, tangan aku sendiri dan David,” cetusnya.

Shandy bersyukur suaminya sangat terlibat dalam mengurusi Claire. “David tuh luar biasa, dia bisa ngelonin Claire sampai tidur,” ujar pemain film Rasuk itu.



Bisnis

Menjadi salah satu aktris terkenal tidak membuat Shandy berpangku tangan. Sebelum mendirikan lini kosmetik dan skincare SA Naturel by Shandy Aulia, ia telah merintis bisnis fesyen Shandy Aulia (SA) Collection. Dari sekadar butik, bisnis ini kemudian juga dipasarkan melalui daring.

Shandy melebarkan sayap dengan membuka second line dari SA Collection, yaitu SA Basic untuk pasar menengah. Ia juga menyediakan gaun pengantin, seragam bridesmaid, serta gaun malam di Shandy Aulia Bridal. Tidak hanya itu, ia menyasar penggemar batik dengan membuka Shandy Aulia Batik yang menjadi langganan sejumlah pesohor.

Shandy juga merambah bisnis kuliner dengan membuka gerai waralaba ayam geprek Geprek Say, yang telah memiliki sejumlah gerai di Jakarta, Depok, dan Bogor. “Aku pengin banget bisnis kuliner yang semua kalangan bisa makan, kalangan bawah sampai kalangan atas. Dan harganya juga murah meriah,” ujarnya mengenai bisnis ayam geprek tersebut. Selain itu, ia juga melirik bisnis minuman dan mengeluarkan produk susu olahan bernama I Say Moo. (H-3)