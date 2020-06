Aplikasi Ini Sediakan Beasiswa dalam Try Out UTBK

CALON mahasiswa dalam pada awal Juli mendatang akan mulai melaksanakan ujian tulis berbasis komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Untuk mempersiapkan calon mahasiswa, sejumlah uji coba (try out) digelar oleh beberapa lembaga penyelenggara pendidikan.

Salah satunya platform teknologi edukasi (edtech) Zenius Education yang akan menggelar 4 gelombang try ou, yaitu pada 8 Juni, 15 Juni, 22 Juni, dan 29 Juni. Ajang bertajuk Grand Try Out itu bekerja sama dengan Gojek, dan PasarPolis.

"Saat ini merupakan periode yang krusial bagi mereka, dan kami ingin situasi pandemi tidak menjadi penghalang bagi para calon mahasiswa untuk mencapai impiannya kuliah di perguruan tinggi terbaik di negeri ini, " kata Sabda PS, Chief Education Officer Zenius Education dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6).

Dalam Grand Try Out, Zenius bahkan menyediakan beasiswa bagi 100 calon mahasiswa dengan nilai tertinggi. Total beasiswa yang disediakan sebesar Rp1 miliar. Selain itu juga ada asuransi kesehatan selama 1 tahun dari PasarPolis yang bagi 200 calon mahasiswa dengan nilai tertinggi.

Baca juga : Soal Sistem Pendidikan, Putri Zulkifli Hasan Sindir Nadiem

Sabda menjelaskan, try out dilakukan secara online yang dirancang khusus agar menyerupai UTBK yang sesungguhnya, mulai dari tingkat kesulitan soal hingga waktu pengerjaan, sehingga para calon mahasiswa bisa lebih siap meraih sukses di UTBK 2020.

Untuk mengikuti Grand Try Out itu, calon peserta cukup mengunduh aplikasi Zenius dan melakukan registrasi Grand Try Out yang tersedia di aplikasi Zenius.

Peserta yang sudah terdaftar akan mendapatkan kode registrasi, dan ketika Grand Try Out mulai dilaksanakan, peserta akan bisa mengikuti Grand Try Out UTBK di aplikasi Zenius secara gratis.

"Tidak hanya membantu proses persiapan UTBK lewat soal-soal try out, kami harap dengan dihadirkannya hadiah berupa beasiswa, akan ada lebih banyak lagi lulusan SMA yang tertarik untuk menempuh pendidikan tinggi dan para calon mahasiswa ini akan semakin termotivasi untuk meraih cita-cita mereka dengan mempersiapkan diri secara serius menghadapi tes masuk perguruan tinggi," pungkas Sabda. (RO/OL-7)